В парках Владимира 16 апреля пройдут анимационные программы. В 2023 году главный христианский...

В парках Владимира 16 апреля пройдут анимационные программы.В 2023 году главный христианский праздник Пасха выпал на 16 апреля. В этот светлый праздник принято ходить в гости, радоваться, веселиться и отдыхать. Чтобы провести этот день активнее и интереснее несколько владимирских парков решили провести анимационные программы. Мэрия города опубликовала расписание мероприятий для всей семьи. Вход на каждое свободный.11:30 - парк культуры и отдыха «Дружба» проводит игровую и познавательную программу «Пасхальные сюжеты».12:00 - в парке «Загородный» пройдет семейная игровая программа «Пасхальные забавы».12:00, 13:00, 15:00, 16:00 - Центральный парк культуры и отдыха приглашает принять участие в тематической программе «Пасха светлая пришла».12:00, 13:00 - парк «Добросельский» проведет тематическую программу для детей и родителей «Пасхальный перезвон».Фото - pxfuel.com