Деревья проснулись от долгого сна и готовы нас радовать - первыми листочками и первым соком. Оценим...

Деревья проснулись от долгого сна и готовы нас радовать - первыми листочками и первым соком. Оценим эти весенние события в природе.- Клоп солдатик предупреждает - я ядовит, трогать меня нельзя. А я сам могу соки и попить.Огненного клопа-солдатика не обмануть - знает, где полакомиться живительным соком. Для него это - идеальный завтрак. А сотрудники Патриаршего не жадничают.Валентина Блинова, методист "Станции юных натуралистов "Патриарший сад":- Самым толстым гвоздиком - соткой пробили кору- до потока сока, расшатали по кругу, чтобы трубочку вставить.Это ночной надой с березки. За день можно набрать несколько литров - в зависимости от метеоусловий, размера дерева и возраста. Эта березка - в самом соку - ей за 50! И почва подходящая - сухая, значит сок будет насыщен большим количеством полезных микроэлементов из самых недр земли. Важно вовремя остановиться - не испортить дерево, не превратить его в дрова.Валентина Блинова, методист "Станции юных натуралистов "Патриарший сад":- Заделаем деревянным чопиком, заделаем садовым варом. Да еще будем проверять рану, чтобы не проникли бактерии.- Много то мы брать не будем, чтобы ее не обессилить. Но она мощная, много будет гнать сока, к своим почкам, а почки то очень целебные.Собирать почки нужно до полунабухания, уточняет Валентина Блинова. Березка - настоящая живая аптека от коры до листьев. Если нет аллергии, полезно и просто постоять у дерева - насытиться ее ароматными фитонцидами и красотойВалентина Блинова, методист "Станции юных натуралистов "Патриарший сад":- Берёза повислая или бородавчатая. У нее видите -висят ветки длинные. есть березы белые, пушистые каменные. Берез много разных.Есть и краснокнижная - Карельская - с дивной корой. Гордость России, к сожалению, исчезает из нашей природы.Валентина Блинова, методист "Станции юных натуралистов "Патриарший сад":- Березу мы можем повредить. Вредитель набросится. А кленовый сок и приятнее, и полезнее, и оригинальнее, он экзотичнее для нас.Валентина Васильевна рассказывает, впервые попробовала кленовый сок год назад. И даже не подозревала, насколько он сладкий. Жидкое золото Канады - "кленовый сироп" - результат уваривания ароматного сока. Но ведь сладкие клены - настоящее сокровище именно средней полосы России. Только мы это мало используем, хотя заниматься производством кленового сока было бы выгодно в наших краях.Валентина Блинова, методист "Станции юных натуралистов "Патриарший сад":- На самом севере Европейской части их очень мало на юге их нет, потому что листья требуют много испарения влаги, юго-востоке где суховеии тоже нет, а нам повезло - посадить на огороде и наслаждаться весной всеми продуктами, которые дает нам клен.Это клен остролистный и у нас считается даже сорным растением. Дает миллиарды семян. Они очень живучи, всходят все. Несмотря на то, что птицы по осени уж очень любят в них покопаться. Семечки с жирными маслами, питательные.Валентина Блинова, методист "Станции юных натуралистов "Патриарший сад":- Там особые жирные масла, очень питательные. Мы недооцениваем наш клен остролистный, который я зову русским.Этот старожил спасает и вал в Патриаршем. Дерево полезное, и шикарный акцент на ландшафте - кронам можно придать форму шара или пирамиды. Неповторима в инсталляции и наша ива. Или верба - а как правильно?Валентина Блинова, методист "Станции юных натуралистов "Патриарший сад":- А все правильно. И верба, и ива, и краснотал. Очень много названий у этого необыкновенного растения. Красные побеги, краснотал. Остролистная- листья будут острыми. Посмотрите, можно же сотворить такое чудо из вербы. Ваша веточка, которую освятили , принесли, укоренили, посадили. и потом делайте, что хотите - очень гибкие ветки. Их можно заплетать.привязывать."Ива - верба" любит ласку, полутень и воду. Легко приручить даже самую дикорастущую. Не случайно в народе говорят- "Расти как верба, будь честен как верба, будь здоров как верба".Валентина Блинова, методист "Станции юных натуралистов "Патриарший сад":- Старинный обычай - для здоровья детей ударяли - Верба хлест, бьет до слез. Растение оберег.Ива - гибкая во всех смыслах. Благодаря хитроумному сплетению веток в Патриаршем появился вот такой "лесной олень". Валентина Блинова говорит, после таких опытов вербу-иву на своих приусадебных участках захотели посадить все сотрудники Патриаршего.Валентина Блинова, методист "Станции юных натуралистов "Патриарший сад":- Срезать сначала 2 стебля, много побегов появится - сделать площадку на штырях и заплести на макушке и будет беседка без единого гвоздя.Белая березка, сладкий клен и ласковая верба - первые символы возрождения весны и начала новой жизни. Не случайно их веточки - неизменные атрибуты христианских праздников. Вместе с ними встречаем и Светлую Пасху!Татьяна Воронцова. Илья Хлудов. Вести - Владимир.