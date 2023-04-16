Весеннее тепло прорвется сквозь тучи: 17 апреля во Владимирской области будет пасмурным, но...

Весеннее тепло прорвется сквозь тучи: 17 апреля во Владимирской области будет пасмурным, но теплым.Погода в регионе завтра ожидается облачной, но теплой и без осадков.Температура воздуха днем повысится до +14°C и вернет воспоминания о том, как хороши будут майские жаркие дни. К вечеру - похолодание до +11°C. Ночью столбик термометра опустится, но останется "в плюсе": до +5°C.Город посетит юго-западный теплый и едва уловимый ветер, 2,2м/с.Атмосферное давление в течение суток лениво сменится с 759 на 758 мм.рт.ст.Народный прогноз погодыВ это время наши предки много внимания уделяли ольхе. Если листья на ней распускались быстрее, чем на березе, то лето будет дождливым. Если же ольха покрывалась огромным количеством сережек, значит, стоит ждать урожай овса. Если на ольхе было много шишек - урожай ячменя.Фото pxfuel.com