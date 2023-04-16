Пригласила как-то Наташа Ростова к себе в гости полк гусар. Полковник гусарам говорит:
- Господа гусары, хозяйка - дама утонченная, посему прошу в гостях площадными словами не выражаться и пошлостей не говорить!
Вечер, сидят за столом, висит гнетущая тишина. Наташа пытается разговорить гостей:
- Господа, представляете какой конфуз! Заказала для сегодняшнего вечера свечи, Вставила их в люстру, во все подсвечники - и одна лишняя осталась! Куда ее вставить - ума не приложу...
Тут полковник вскакивает с места:
- Полк, МОЛЧАТЬ!!!!
еще анекдот!