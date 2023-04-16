Судогодский районный суд удовлетворил требования прокуратуры города Владимира и обязал владельца снести незаконно построенный ТЦ «Куб» на улице Чайковского. Торговый центр был построен в

Судогодский районный суд удовлетворил требования прокуратуры города Владимира и обязал владельца снести незаконно построенный ТЦ «Куб» на улице Чайковского. Торговый центр был построен в 2014 году. Спустя год Судогодский райсуд признал его самовольной и постановил снести. Решение вступило в силу в 2019 году. Здание стоит на своем месте и по сей день, из-за чего 15