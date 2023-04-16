Плавание, уверяют специалисты - больше, чем просто физическая нагрузка. Нас сегодня вновь...

Плавание, уверяют специалисты - больше, чем просто физическая нагрузка. Нас сегодня вновь приглашает Радужный, где привыкли ставить рекорды.Поочередные гребки руками и движения ног, которые будто толкают воду наверх. На дорожках в бассейне - юные спортсмены. Плывут под чутким контролем тренера. Артём Уханов занимается в секции с пяти лет. Уже защитил первый юношеский разряд, цель - стать мастером спорта.Артём Уханов, воспитанник ДЮСШ ЗАТО г. Радужный:-Бывают обычные тренировки и силовые. Мы много плаваем. Ну и вообще вода - нравится.Тренеры говорят, плавание - универсальный вид спорта. Научиться можно в любом возрасте. Занятия в воде развивают все группы мышц, а также дыхательную и сердечно-сосудистую системы.Елена Храмикова, тренер по плаванию:- Именно плавание даёт разгрузку позвоночника. И мы в горизонтальной плоскости делаем движения, которые помогают нам растягивать все мышцы рук, ног и спины.В стенах детско-юношеской спортивной школы в Радужном бесплатно проходят тренировки для людей с ограниченными возможностями. Плавание помогает в реабилитации. Лучшие среди воспитанников участвуют во всероссийских соревнованиях.Илья Стрешкин, воспитанник ДЮСШ ЗАТО г. Радужный:- Ездили потом в Марий Эл. Две медали привёз - золото и серебро. Потом в Питере - бронзу. И вот недавно ещё в Казань съездил.Проходят и занятия на суше - аэробика. Групповые тренировки по 10 человек разных возрастов. Физическая активность полезна после рабочего дня, проведённого за компьютером.Валентина Парфёнова, посетительница бассейна:-Разминка на дыхательную систему направлена, в первую очередь. Потом силовые тренировки, увеличение нагрузки постепенное конечно.После можно поплавать. Или заняться акваэробикой. Тренировке в воде менее напряженные. Упражнения подходят для беременных женщин, пожилых людей и всем, кому хочется попробовать себя в чём-то новом.Анна Шишкина, посетительница бассейна:-Заряжаемся энергией, позитивом. Тренер у нас замечательный. Также заряжает нас. Для здоровья хорошо, для состояния души, тела. И вообще, как бы, супер-супер!За счёт "эффекта невесомости" в воде не нагружаются суставы и позвоночник. А в момент заплыва выделяется эндорфин. Плавание делает человека не только здоровым, но и счастливым.Максим Калашников, Егор Герасимов. Вести-Владимир.