Во Владимире на время Пасхального крестного хода ограничат движение общественного транспорта. Во...

Во Владимире на время Пасхального крестного хода ограничат движение общественного транспорта.Во Владимире 16 апреля в праздник Пасхи состоится крестный ход. с 16.00 до 18.00 будет ограничено движение всех видов транспорта по ул. Дворянской, Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от ул. Студеная Гора до площади Фрунзе. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации.Объезд транспорта будет осуществляться по ул.Дзержинского, Мира, Горького, Гагарина, 2-й Никольской, Княгининской, Никитской, Луначарского, Октябрьскому проспекту, Усти-на-Лабе, Лыбедской магистрали.Также на это время будут изменены маршруты движения общественного транспорта, следующего через центральную часть города.Троллейбусные маршруты:№ 1 - ул. Фатьянова - ул. Верхняя Дуброва - проспект Ленина - ул. Чайковского - проспект Строителей - ул. Горького - ул. Мира - ул. Большая Нижегородская - ул. Добросельская - театр «Разгуляй»;№ 5 - ул. Фатьянова - ул. Верхняя Дуброва - проспект Ленина - ул. Чайковского - проспект Строителей - ул. Мира - ул. Усти-на-Лабе – Вокзал;№ 7 - проспект Ленина - ул. Чайковского - проспект Строителей - ул. Горького - ул. Мира – ВЭМЗ;№ 2 и № 8 - движение приостанавливается.Автобусные маршруты:№№ 1С, 5, 6С, 12С, 15, 16С, 17, 22, 25, 26С, 27, 28, 33С, 36 будут направлены в объезд по улицам Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистраль;№№ 12С, 15, 22, 25, 26С на участке от остановки «Студеная гора» до остановки «Площадь Фрунзе» будут следовать по пути: Политехнический колледж - ул. Передний Боровок - Воронцовский переулок - Стадион «Лыбедь»;№№ 1С, 5 (внешнее кольцо), 6С, 17, 27, 36 на участке от остановки «Студеная гора» до остановки «Ул. Луначарского» будут следовать по пути: Политехнический колледж - ул. Передний Боровок;№ 16С на участке от остановки «Студеная гора» до остановки«Ул. Муромская» будет следовать по пути: Политехнический колледж - ул. Передний Боровок.№ 28 на участке от остановки «Студеная гора» до остановки «Владимирский юридический институт» будет следовать по пути: Политехнический колледж - ул. Передний Боровок - Воронцовский переулок - Стадион «Лыбедь».№ 33С на участке от остановки «Студеная гора» до остановки «Областная администрация» будет следовать через «Политехнический колледж».Остальные маршруты общественного транспорта не изменятся.Фото pxfuel.com