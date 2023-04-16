Во Владимире появилось устройство для приема алюминиевых банок и пластиковых бутылок. На...

Во Владимире появилось устройство для приема алюминиевых банок и пластиковых бутылок.На железнодорожных вокзалах Владимир и Киров появились фандоматы, с помощью которого пассажиры поездов и жители города могут сдать для дальнейшей переработки пустые алюминиевые банки и пластиковые бутылки (ПЭТ) объемом до 2 л и тем самым принять участие в решении проблем экологии. Об этом сообщается на официальном сайте РЖД.Такие аппараты уже установлены на вокзалах в Нижнем Новгороде, Казани и Ижевске. За это время удалось собрать более 11 тысяч единиц пластиковой и алюминиевой тары.За сданную тару начисляются бонусные рубли, которые можно потратить при покупке товаров или услуг у компаний, участвующих в партнерской программе. Для зачисления бонусов при сдаче тары необходимо ввести номер телефона, зарегистрированный в бонусной программе Ecoplatform.ОАО «РЖД» реализует различные программы по формированию экологического сознания в обществе. Например, уже много лет на инфраструктурных объектах и в ряде поездов действует программа раздельного сбора мусора на пластиковые и прочие отходы, устанавливаются специальные стационарные емкости для сбора батареек, крышек от пластиковых бутылок.Фото: официальный телеграм-канал про ГЖД