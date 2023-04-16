Во Владимире пройдет книжный фестиваль «Китоврас». Конец лета 2023 года для любителей литературы...

Во Владимире пройдет книжный фестиваль «Китоврас».Конец лета 2023 года для любителей литературы будет насыщенным. Губернатор Александр Авдеев сообщил, что в августе во Владимире для всех книголюбов пройдет книжный фестиваль "Китоврас". Организуется мероприятие в рамках проекта "Читающая Россия", который еще находится в разработке."Книголюбы планируют серию фестивалей от Калининграда до Владивостока. Хотят проводить их с марта по ноябрь под открытым небом на главных площадях городов. Мне затея очень нравится. Мы всегда считались самой читающей страной. И особенно приятно, что наша область – в семёрке пилотов этого замечательного проекта", - высказался в своем официальном телеграм-канале Александр Авдеев.Фото - pxfuel.com