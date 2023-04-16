С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 184359 владимирцев.

Во Владимирской области 16 апреля выявлено 54 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 16 человек. Ещё 7 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 6 - в Гусь-Хрустальном, 5 - в Ковровском, по 3 - в Суздальском и Юрьев-Польском, по 2 - в Кольчугинском, Камешковском, Гороховецком и Вязниковском районах, а также в ЗАТО Радужный. Ещё по одному заболевшему прибавилось в Судогодском, Собинском, Селивановском, Петушинском и Александровском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 184359 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 51029 заболевших во Владимире, 21841 - в Ковровском районе и 20032 - в Муроме.