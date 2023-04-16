Во Владимирской области для дошкольников организовали интерактивный урок ПДД. Чтобы познакомить...

Во Владимирской области для дошкольников организовали интерактивный урок ПДД.Чтобы познакомить детей с правилами дорожного движения и научить правильно себя вести на улице, сотрудники детского сада №4 «Светлячок» в Красной Горбатке вместе с ребятами отправились в "Путешествие в город дорожных знаков" - сообщает пресс-служба МВД Владимирской области. На помощь воспитанникам пригласили сотрудников районной Госавтоинспекции. Помогая сказочному герою Карлсону, оказавшемуся на проезжей части, дети закрепляли знания, а также пели песни, читали стихи и отгадывали загадки о ПДД.По окончании "путешествия" с ребятами пообщались сотрудник ГИБДД и представитель районной администрации. А о том, как вести себя юным пешеходам весной и летом и о правилах катания на велосипедах и самокатах рассказала инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения по Селивановскому району Наталья Кузнецова.Фото - pxfuel.com