Во Владимирской области подвели итоги работы Союза ветеранов следствия за 2022 год. Как сообщает...

Во Владимирской области подвели итоги работы "Союза ветеранов следствия" за 2022 год.Как сообщает пресс-служба следственного комитета по Владимирской области, региональное отделение "Союза ветеранов следствия" совместно с сотрудниками следственного управления подвели итоги 2022 года.Артем Кулаков руководитель следственного управления во время мероприятия подчеркнул важность общения ветеранов и молодых следователей. По его словам, так молодое поколение сможет получить больше опыта, знаний и навыков общения через взаимодействие с представителями старшего поколения следователей. Артем Кулаков также поблагодарил за активное участие в мероприятиях следственного управления председателя организации и участников.На встрече с данными о работе организации за 2022 год также выступил и сам председатель"Союза ветеранов следствия" Андрей Михайлович Наумов, по совместительству пенсионер органов прокуратуры, кандидат юридических наук и декан факультета права.После подведения итогов участники обменялись мнениями о дальнейшем сотрудничестве и пожеланиями на будущий год.Фото - официальный сайт СУ СК по Владимирской области