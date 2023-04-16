Депутат Госдумы Игорь Игошин сообщил, что в России, и в частности во Владимирской области уже появились в обороте новые 5-рублевыые купюры. «Новые 5-рублёвые купюры появились уже в обороте, в

Депутат Госдумы Игорь Игошин сообщил, что в России, и в частности во Владимирской области уже появились в обороте новые 5-рублевыые купюры. «Новые 5-рублёвые купюры появились уже в обороте, в магазинах ими выдают сдачу», – написал депутат на своей странице ВКонтакте. О том, что банкноты вернутся в оборот, стало известно прошедшей зимой. Формально купюры, которые печатали