Во Владимирской области сгорело 4 постройки.
Главное управление МЧС России по Владимирской области...
Во Владимирской области сгорело 4 постройки.
Главное управление МЧС России по Владимирской области сообщило о сильном пожаре в деревне Делово в Селивановском районе. Сгорело 4 постройки. Причиной пожара стала неосторожность при курении. Огонь распространился по сухой траве на деревянные строения. Сотрудники МЧС, прибывшие на место пожара площадью 252 кв.м., смогли остановить и ликвидировать огонь.
Сотрудники МЧС призывают граждан не разводить открытый огонь на природе в весенний период.
Фото - pxfuel.com