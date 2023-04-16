Во Владимирской области сгорело 4 постройки. Главное управление МЧС России по Владимирской области...

Во Владимирской области сгорело 4 постройки.Главное управление МЧС России по Владимирской области сообщило о сильном пожаре в деревне Делово в Селивановском районе. Сгорело 4 постройки. Причиной пожара стала неосторожность при курении. Огонь распространился по сухой траве на деревянные строения. Сотрудники МЧС, прибывшие на место пожара площадью 252 кв.м., смогли остановить и ликвидировать огонь.Сотрудники МЧС призывают граждан не разводить открытый огонь на природе в весенний период.Фото - pxfuel.com