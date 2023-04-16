Во Владимирской области случился пожар: сгорел жилой дом. Как сообщает пресс-служба Главного...

Во Владимирской области случился пожар: сгорел жилой дом.Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Владимирской области, поздним вечером 15 апреля 2023 года в 23:16 поступило сообщение о пожаре в Суздальском районе, д. Малахово. На улице Дачная горел жилой дом №8. Пожарно-спасательные подразделения немедленно выехали на место, но на момент прибытия уже наблюдалось открытое горение дома по всей его площади. Вызов был совершен несвоевременно.Для разведки и тушения пожара было сформировано 1 звено газодымозащитной службы сотрудниками МЧС. Было привлечено 5 единиц техники и 18 человек личного состава. Пожарные не дали огню распространиться на соседний дом. Пожар площадью 120 кв. м. был ликвидирован. О погибших и пострадавших информации не поступало. Причина пожара устанавливается дознавателем МЧС России.Фото - официальный сайт Главного управления МЧС России по Владимирской области.