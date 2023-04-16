Во Владимирской области Успенская церковь стала 16-м объектом культурного наследия области. В...

Во Владимирской области Успенская церковь стала 16-м объектом культурного наследия области.В Селивановском районе в деревне Шульгино в начале XIX века на средства помещика Муромцева была построена Успенская церковь из кирпича. Ее возводили взамен старой деревянной. До того, как в 1930-х годах ее закрыли и перестали использовать, в ней бесплатно обучал крестьянских детей иерей Василий Ландышев. Позднее строение было заброшено на 90 лет.На сегодняшний день пресс-служба инспекции госохраны культурного наследия Владимирской области сообщила о том, что Успенская церковь была внесена в реестр охраняемых объектов культурного наследия региона. Теперь во Владимирской области таких объектов 16.Фото - официальный телеграм-канал инспекции госохраны объектов культурного наследия Владимирской области.