Во Владимирской области установили новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. В посёлке Дружба...

Во Владимирской области установили новый модульный фельдшерско-акушерский пункт.В посёлке Дружба Камешковского района установили новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Контракт на возведение конструкции заключили в марте этого года с ООО «СК Город». Его стоимость составила более четырех миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Владимирской области.На данный момент подрядчиком завершены работы по установке модуля. Следующим этапом будет благоустройство территории. Получение лицензии ожидается до конца 2023 года.Открытия нового фельдшерско-акушерского пункта ждут около 1200 жителей посёлков Дружба и Придорожный, села Эдемское, деревень Верещагино и Новки.Напомним, что масштабная программа модернизации первичного звена системы здравоохранения реализуется с 2021 года и призвана обеспечить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи для жителей сельских территорий, посёлков и городов с численностью населения до 50 тысяч человек.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области