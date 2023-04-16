Во Владимирской области в Единый день голосования 450 участков оборудуют видеокамерами. В сентябре...

Во Владимирской области в Единый день голосования 450 участков оборудуют видеокамерами.В сентябре на выборах депутатов Законодательного Собрания во Владимирской области планируется оборудовать 450 участков камерами видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Владимирской области. Совместно с сотрудниками регионального Министерства цифрового развития члены комиссии организовали рабочую встречу, которая прошла 13 апреля. Участники обсудили вопрос организации видеонаблюдения на избирательных участках предстоящих выборов.Внимание было уделено вопросам алгоритмов взаимодействия и документальном сопровождении процесса. Также на встрече определили примерное количество избирательных участков, которые нужно будет оборудовать видеокамерами. Планируется установить камеры в количестве сопоставимом 2022 году. В помещениях, на которых процент проголосовавших может превысить 70% избирателей, будут установлены камеры. Таких участков во всех 23 территориальных избиркомах региона 450. Все они будут оснащены видеонаблюдением.Фото - pxfuel.com