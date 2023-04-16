Во Владимирской области жители говорят врачам Спасибо. Ежедневно во Владимирской области в...

Во Владимирской области жители говорят врачам "Спасибо".Ежедневно во Владимирской области в больницах на страже здоровья трудится множество врачей. Они спасают людям жизни, помогают предотвратить развитие серьезных заболеваний, чем делают жизни тысяч людей лучше.Региональный Минздрав, как сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области, запустил спецпроект "Спасибо, Доктор!". Пациенты и их родные теперь могут написать слова благодарности сотрудникам больниц в личные сообщения группы Минздрава. Ведомство публикует их на своих официальных интернет-платформах.Фото - pxfuel.com