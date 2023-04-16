Во Владимирской области жители смогут увидеть первый весенний звездопад. Московский планетарий...

Во Владимирской области жители смогут увидеть первый весенний звездопад.Московский планетарий сообщил, что в небе над Владимирской областью пройдет метеоритный дождь Лариды. Наблюдать это редкое астрономическое явление можно уже сейчас. В пиковую активность на небе за один час можно увидеть до 18 падающих звезд. Продлиться явление до 29 апреля, но лучше всего метеоритный дождь можно будет увидеть в ночь с 21 на 22 апреля.Фото - pxfuel.com