Он состоит из ледяных и пылевых осколков небесного тела.

В ночь с 21 на 22 апреля жители Владимирской области смогут увидеть на небе метеорный поток Лириды. Он состоит из ледяных и пылевых осколков кометы Тэтчера.В целом редкое явление продлится с 15 по 29 апреля. Однако наиболее подходящая дата для созерцания - 21-22. На пике метеоритного дождя можно увидеть до 18 падающих «звёзд» в час.Как рассказали в Московском планетарии, Луна в этот день не помешает владимирцам насладиться уникальным зрелищем. Специалисты рекомендуют наблюдать за ним в месте, где поток искусственного освещения сведён к минимуму.