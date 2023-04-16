Знаменитая ведьма рассказала о самом сокровенном.

Знаменитая ведьма рассказала о самом сокровенном.Совсем недавно на телеканале ТНТ стартовало долгожданное шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших", где за звание лучшего экстрасенса сражаютсяпобедители и финалисты прошлых сезонов "Битвы экстрасенсов". ЯсновидящаяВиктория Райдос – абсолютный претендент на победу, ведь она уже когда-топобедила в 16-м сезоне "битвы", а теперь получает наивысшие баллы от участниковиспытаний. В эксклюзивном интервью для "Дни.ру" Виктория поведала о своейличной жизни и эзотерике то, чего еще не рассказывала никому.У вас есть табу в эзотерике? Что не сделаете никогда иникому?Любая магия, которая вмешивается в волю и судьбу другогочеловека, а именно любые привороты, отвороты, порчи и так далее. Это не мойпуть и не моя миссия.А что насчет любимых ритуалов?Ритуалы – не игрушки, чтобы выбирать любимую. У каждого изних есть свои цели, свои сроки, свои условия и средства для исполнения. В моихпрактиках нет случайных или неэтичных составляющих. А вот из инструментовпрогнозирования самым близким мне являются, пожалуй, карты Таро.Как считаете, ваш дар это благословение или проклятье?Ни то, ни другое. Сейчас это просто часть меня. Я никогда нескрывала, что принять свои способности было непросто. Конечно, это потребоваловремени и усилий, а также понимания, зачем мне нужно принимать такой дар отпредков. Когда пришло решение, стало интересно развиваться, взращивать силу,изучать и ее, и себя, учиться взаимодействию с ней. А это уже труд, как и любоедругое развитие. Дар или проклятье? Решайте сами.Уже в первую неделю проекта вы стали лучшим экстрасенсомпо версии участников испытания и остальных экстрасенсов, когда вашимисоперниками были Олег Шепс и Влад Череватый. А с кем из остальных участников “Битвысильнейших” сами хотели бы посоперничать? Или считаете, что Олег и Влад идеальныеконкуренты?Все соперники достойные. Я не хочу оценивать чужую силу исравнивать свои способности с чьими-то еще. Интересно будет встретиться наиспытаниях с каждым, а кто будет лучшим – покажет время и зрительскоеголосование.У вас как у победительницы 16-го сезона “Битвы экстрасенсов”и ясновидящей уже успешной в "битве сильнейших" много завистников. А какпростому немедийному человеку справляться с травлей и хейтерами?Со своей стороны могу сказать, что надо позаботиться оличной энергетической защите. Если ситуация заходит слишком далеко, есть угрозыжизни и здоровью, то действовать всеми средствами, разрешенными по закону. Еслипсихологически тяжело справиться с какой-либо ситуацией, то не стеснятьсяобращаться за помощью к специалистам. Вы у себя в любом случае в единственномэкземпляре, и не стоит ждать, что все разрешится как-то само собой. Позаботитьсяо себе – это ваша задача.Придерживаетесь ли мнения, что будущее многовариантно иливсе-таки все предрешено?Есть какие-то знаковые события в судьбе любого человека, откоторых увернуться не получится. Это уроки, которые надлежит пройти его душе.При этом человек не марионетка в руках высших сил, он обладает свободой воли иочень многое выбирает сам. Удачен этот выбор или нет – это уже другой разговор.В детстве многие баловались вызывая духов. Вопрос к вамкак к медиуму, насколько это опасно?Могу сказать, что не стоит воспринимать магию как шутку.Самое лучшее, что может случиться, это если у вас никого не получится вызвать.И это самый распространенный вариант, ведь войти в контакт с миром духов – этоне просто пробормотать какие-то слова. Но бывает и так, что слова оказалисьверными, время подходящим, количество участников процесса тем самым, котороенеобходимо для вложения коллективной энергии. Вызвали. Могли и сами незаметить, что получилось. А дальше что? Как вернуть обратно? И начинаютсяполосы неудач, несчастные случаи, непрекращающиеся болезни. Хорошо, если всеэто в легкой форме.А еще многие баловались вызывая пиковую даму в зеркале.От этого ритуала действительно можно умереть?От ритуала – нет. Можно решить, что смерть наступила послеритуала. Но после него не означает, что из-за него. И все же я не рекомендуювступать в игру, не зная ее правил.Как простому человеку, который не верит в души, загробнуюжизнь и перерождения, перестать бояться смерти?Во всех вариантах, независимо от веры или неверия взагробную жизнь, земное существование наше ограничено. А значит надо наполнитьсвою жизнь не страхом, а созиданием. Направить свою энергию, свои способности,умения, навыки, таланты на качество этой жизни. Именно этой, а не какой-либодругой, которая то ли будет, то ли нет. Речь же не о том, что потом, а о том,как сейчас. Предлагаю сосредоточиться на этом.Есть мнение, что если человек меняет свою внешность(например делает пластическую операцию), то он влияет на свою судьбу. Какотноситесь к этому стереотипу?В определенном смысле так оно и есть. Но не в планерадикальных перемен в судьбе, а в плане качества жизни. Если человек становитсяот этого счастливее и не наносит никому вред, то это только его дело, чтоделать со своим телом. Если так он сможет ярче выразиться, стать увереннее,отдавать больше позитивной энергии, вкладываться в свою семью, работу, вдрузей, в хобби, то почему нет. Темаэта, конечно, гораздо глубже. Операции тоже бывают очень разные, да и разумныйподход к вопросу никто не отменял. Для себя на данный момент я не планируюкаких-либо перемен на столе у пластического хирурга.У вас достаточно твердый характер. Супругу трудно с вами?Об этом лучше спросить у него. Он знал, на ком женится. Небыло такого, что я до свадьбы была одним человеком, а после преобразилась донеузнаваемости. Мы каждый день выбираем друг друга и учимся друг у друга тому,как жить счастливую семейную жизнь.У вас трое деток. Планируете еще детей?Пока таких планов нет.Чем отличается порча от проклятья?Порча предполагает магические действия. Проклятье далеко невсегда связано с ними. Сильное эмоциональное потрясение, причиной которого сталдругой человек, травмирующие события, высвобождают колоссальное количествоэнергии. Достаточно задать ей вектор, направить словами, сказанными, чтоназывается, в сердцах, на обидчика или виновника, чтобы сформировать проклятье.Как оно проявится и сколько будет действовать, зависит от многих факторов.Есть какие-то простые бытовые способы защититься отсглаза? Многие (особенно девушки) переживают, что если на них кто-то не такпосмотрел, то теперь все пойдет наперекосякО самых простых способах я даю информацию в своих социальныхсетях. Можно не переживать, а присоединиться, подписаться и ознакомиться сдоступными материалами. Пользы от этого будет намного больше, чем от страхов иволнений.Есть много негативных бытовых примет из серии, что сольрассыпалась к несчастью или мусор нельзя выметать к порогу, а то денег небудет. А может есть какие-то позитивные приметы, которые со многими регулярнослучаются и сразу настроение себе поднять?Конечно, они есть. И множество. Например, если вы в течениеодного дня трижды споткнулись правой ногой, то это говорит об открывающихся длявас перспективах и выгодах. И не спешите огорчаться, если вы наступили в лужу,торопясь на важную встречу. Скорее всего она пройдет удачно, а дажепрогнозируемые неприятности обойдут вас сегодня стороной.А действительно ли можно поставить на человека такуюзащиту, чтобы его ни один экстрасенс не смог "прочитать". Если да, то умеете лиделать такое?Все и всегда зависит от силы. Силы того, кто ставит, и силытого, кто пытается пройти сквозь защиту. Имеет ли смысл ставить такую броню?Далеко не всегда. Защита тоже должна быть выстроена грамотно, чтобы человек непревратился в невидимку для жизни во всем ее многообразии. Так защищен, чтодаже удача обходит стороной, а люди не запоминают лица или забывают имя, несамый лучший вариант.Реально ли самому развивать в себе экстрасенсорныеспособности? И если да, то как это сделать?Если способности есть, то их реально развиватьсамостоятельно. Другое дело, что такой путь труден, он может занять очень многовремени. Выбрать себе наставника, узнавать, как управлять своими способностями,взращивать силу, контролировать себя на этом пути, познать этичные методыработы с людьми – этому можно уже учиться целенаправленно. Сейчас я готовлюсвой курс магического обучения, поэтому добро пожаловать в клуб тем из вас, ктоуверен в наличии способностей, но не знает, что делать с ними дальше.