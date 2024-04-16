Администрацию поселка Ставрово в Собинском районе обязали отремонтировать дороги общего...

Администрацию поселка Ставрово в Собинском районе обязали отремонтировать дороги общего пользованияСудом установлено, что дороги по ул. Заводская и ул. Рабочая в поселке Ставрово в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения.По названным улица выполнялись работы по прокладке сетей водоснабжения. После прокладки трубопровода подрядчиком были произведены ремонтно-восстановительные работы на данных улицах методом грейдирования."Вместе с тем, изучение проектной документации показало, что работы по восстановлению покрытия автомобильной дороги по ул. Рабочей не предусмотрено, а объем работ, заложенный в проектную документацию восстановления асфальтового покрытия по улице Заводской несоразмерно мал для приведения её в соответствие с установленными требованиями", - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.При этом дорожное покрытие на названных дорог находится в неудовлетворительном состоянии и не соответствуют требованиям безопасности.В итоге прокурором в Собинский городской суд направлено административное исковое заявление об обязании администрации поселка Ставрово отремонтировать автомобильные дороги по улице Рабочая и улице Заводская в соответствие с установленными нормативами.Требования прокурора судом удовлетворены.Исполнение решения находится на контроле межрайонной прокуратуры.Фото: пресс-служба областной прокуратуры