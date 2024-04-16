С приходом весны ресторанная жизнь столицы как будто обретает второе дыхание. То ли долгая, изнурительно снежная зима виновата в том, что сразу всем хочется праздника, то ли сакральное знание бизнес-стратегий заставляет рестораторов делать особую ставку именно на это время года, то ли просто так совпало, но новые проекты с оригинальными концепциями открываются в Москве один за другим. Очередная яркая премьера случилась в первые дни апреля в Колокольниковом переулке неподалеку от Трубной площади.
С приходом весны ресторанная жизнь столицы как будто обретает второе дыхание. То ли долгая, изнурительно снежная зима виновата в том, что сразу всем хочется праздника, то ли сакральное знание бизнес-стратегий заставляет рестораторов делать особую ставку именно на это время года, то ли просто так совпало, но новые проекты с оригинальными концепциями открываются в Москве один за другим. Очередная яркая премьера случилась в первые дни апреля в Колокольниковом переулке неподалеку от Трубной площади.
Речь идет об
Anchovy’s Club – совместном проекте ресторанных групп Folk Team и Dreamteam,
тот случай, когда разные компетенции органично дополняют друг друга. В одном
пространстве, где много воздуха и света, расположились открытая кухня,
тусовочный бар, ледяная витрина и широкая рассадка в зал. Интерьер напоминает
одновременно и кают-компанию на круизной яхте, и незатейливый портовый кабачок,
и стильное кафе где-нибудь на приморском бульваре. Рядом – широкая, уходящая в
уютный сквер многоярусная терраса, которая и сама по себе невероятно
привлекательна.
Заведение
позиционируется как рыбная брассерия, где много отличного разливного пива
собственного производства и относительно простая, но талантливо исполненная еда
исключительно из даров моря. Мяса в Anchovy’s Club совсем не подают.
Кстати, вопреки
ожиданиям и многообещающему названию, анчоуса здесь непозволительно мало -
всего одна позиция, зато помещенная сразу в раздел деликатесов. Помимо него там
оказались сельдь из сибаса, маринованный осьминог, щучья икра, а еще сало из
масляной рыбы. Тех, кто помнит дерзкое мухинское коко лардо, таким
продуктом-обманкой наповал, может быть, и не сразишь, зато вкусно. Особенно,
если отведать его в виде сморреборда на бородинском хлебе – со сладкой
дижонской горчицей и перышком слегка подмаринованного лука.
За кухню
отвечает Иван Марков, который несмотря на свой относительно юный возраст трижды
стал призером World Skills. Так что и с техниками, и с идеями, и с чувством
стиля у 25-летнего шефа дела обстоят неплохо. Меню получилось совсем небольшим
– формат брассерии накладывает известные ограничения – но как минимум
нескучным.
На закуску
здесь предлагают, например, тарамасалату с синнабоном, кобию тоннато, кальмаров
в пивном бальзамике и мортаделлу из осьминога, она, как и полагается – с
фисташками. Нисуаз готовят с креветкой, цезарь – с сардинами, карбонару – с
тунцом, из которого, как выясняется, получаются замечательные шкварки. В
хот-доге привычную сосиску заменяет внушительных размеров щупальце осьминога, а
в веллингтоне вместо сочной говядины органично смотрится не менее сочное филе
лосося.
Из несомненных
гастрономических удач Маркова стоит отметить нежные ньокки с красной и щучьей
икрой, сочные миничебуреки с крабом и креветкой и fishstroganov из трубача с запеченным пюре.
Запивать все
это предлагают пивом авторских сортов, которое льется из дюжины кранов,
оригинальными гастрономическими коктейлями, специально сконструированными под
блюда из рыбы и морепродуктов, да вином, выбор которого здесь по своей
оригинальности и неформатности способен удивить даже опытного винолюба.
Средний счет -
2 500 рублей.