С приходом весны ресторанная жизнь столицы как будто обретает второе дыхание. То ли долгая, изнурительно снежная зима виновата в том, что сразу всем хочется праздника, то ли сакральное знание бизнес-стратегий заставляет рестораторов делать особую ставку именно на это время года, то ли просто так совпало, но новые проекты с оригинальными концепциями открываются в Москве один за другим. Очередная яркая премьера случилась в первые дни апреля в Колокольниковом переулке неподалеку от Трубной площади.

С приходом весны ресторанная жизнь столицы как будто обретает второе дыхание. То ли долгая, изнурительно снежная зима виновата в том, что сразу всем хочется праздника, то ли сакральное знание бизнес-стратегий заставляет рестораторов делать особую ставку именно на это время года, то ли просто так совпало, но новые проекты с оригинальными концепциями открываются в Москве один за другим. Очередная яркая премьера случилась в первые дни апреля в Колокольниковом переулке неподалеку от Трубной площади.Речь идет обAnchovy’s Club – совместном проекте ресторанных групп Folk Team и Dreamteam,тот случай, когда разные компетенции органично дополняют друг друга. В одномпространстве, где много воздуха и света, расположились открытая кухня,тусовочный бар, ледяная витрина и широкая рассадка в зал. Интерьер напоминаетодновременно и кают-компанию на круизной яхте, и незатейливый портовый кабачок,и стильное кафе где-нибудь на приморском бульваре. Рядом – широкая, уходящая вуютный сквер многоярусная терраса, которая и сама по себе невероятнопривлекательна.Заведениепозиционируется как рыбная брассерия, где много отличного разливного пивасобственного производства и относительно простая, но талантливо исполненная едаисключительно из даров моря. Мяса в Anchovy’s Club совсем не подают.Кстати, вопрекиожиданиям и многообещающему названию, анчоуса здесь непозволительно мало -всего одна позиция, зато помещенная сразу в раздел деликатесов. Помимо него тамоказались сельдь из сибаса, маринованный осьминог, щучья икра, а еще сало измасляной рыбы. Тех, кто помнит дерзкое мухинское коко лардо, такимпродуктом-обманкой наповал, может быть, и не сразишь, зато вкусно. Особенно,если отведать его в виде сморреборда на бородинском хлебе – со сладкойдижонской горчицей и перышком слегка подмаринованного лука.За кухнюотвечает Иван Марков, который несмотря на свой относительно юный возраст триждыстал призером World Skills. Так что и с техниками, и с идеями, и с чувствомстиля у 25-летнего шефа дела обстоят неплохо. Меню получилось совсем небольшим– формат брассерии накладывает известные ограничения – но как минимумнескучным.На закускуздесь предлагают, например, тарамасалату с синнабоном, кобию тоннато, кальмаровв пивном бальзамике и мортаделлу из осьминога, она, как и полагается – сфисташками. Нисуаз готовят с креветкой, цезарь – с сардинами, карбонару – стунцом, из которого, как выясняется, получаются замечательные шкварки. Вхот-доге привычную сосиску заменяет внушительных размеров щупальце осьминога, ав веллингтоне вместо сочной говядины органично смотрится не менее сочное филелосося.Из несомненныхгастрономических удач Маркова стоит отметить нежные ньокки с красной и щучьейикрой, сочные миничебуреки с крабом и креветкой и fishstroganov из трубача с запеченным пюре.Запивать всеэто предлагают пивом авторских сортов, которое льется из дюжины кранов,оригинальными гастрономическими коктейлями, специально сконструированными подблюда из рыбы и морепродуктов, да вином, выбор которого здесь по своейоригинальности и неформатности способен удивить даже опытного винолюба.Средний счет -2 500 рублей.