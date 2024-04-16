Биолог рассказал владимирцам, как бороться с непарным шелкопрядом Весна в разгаре - время наводить...

Биолог рассказал владимирцам, как бороться с непарным шелкопрядомВесна в разгаре - время наводить порядок в садах. Один из обязательных этапов для каждого хозяина - борьба с вредителями. Вместе с биологом Русланом Жуковым поговорили о самом узнаваемом из них - непарном шелкопряде. Репортаж Татьяны Воронцовой.Руслан Жуков, биолог:- Вот, как можем наблюдать - на данном участке парка кладки отсутствуют. Участок прогрелся, снег сошел, и из яиц вышли гусеницы и уже расползлись.Непарный шелкопряд уже в активном поиске...свежей кормовой базы. Отлично перезимовав под снежным пуховым одеялом , прогретые не "по-апрельски" жарким солнышком, маленькие гусеницы проснулись раньше срока и уже начали захватывать территорию.Руслан Жуков, биолог:- Данный вид очень пластичный и живучий. Гусеницы-полифаги питаются...любой растительностью. И куда мать-природа качнет в этом году - не известно. Если была хорошая зимовка, то их может быть еще больше.Еще больше, чем в прошлом году? - перспектива пугающая. "Демографический бум" непарного шелкопряда в 2023 охватил всю страну. Прожорливые гусеницы оккупировали 40 тысяч гектаров Владимирской области.Досталось тогда всем территориям, особенно Гусь-Хрустальному району. Полчищами гусениц были увешаны даже автомобили. Помощник агрессора в его быстром передвижении - шелковая паутинка...Руслан Жуков, биолог:- Данный вид к шелкопрядам отношения не имеет. Это волнянка...а большинство из них являются вредителями лесного и сельского хозяйств.Если гусеницу заметить несложно, то распознать кладку личинок - под силу только профессионалу.Руслан Жуков, биолог:- Порой кладки заметны на фундаменте домов, у основания стволов иногда спрятаны. Их и не видно.С первого раза и не понять. Эта маскировка под остатки бетона на фонарном столбе - настоящее логово нового поколения гусеницРуслан Жуков, биолог:- Вот эта кладка, здесь яйца, а сверху волоски бабочки, - самки которые она после кладки покрывает яйца, И тем самым защищает от внешних повреждений. Забота о потомстве.Кладки непарного шелкопряда держатся на особом клейком веществе морозо-влаго-ветро-устойчивом. Каждое спрятано в специальную оболочку.Весной она служит первым завтраком для вылупившихся гусениц. Все предусмотрено природой для выживания.Руслан Жуков, биолог:- Я здесь обнаружил еще 2 кладку. Вот, сбоку на железной арматуре. Она в тени. Имеет темную насыщенную окраску. И гусеницы пока не вышли.Жизненный цикл непарного шелкопряда длится круглый год. Из отложенных на зиму личинок вылупляются мелкие гусенички. Отъевшись до 6 см в длину, они окукливаются и превращаются в непримечательных мохнатых бело-коричневых бабочек.Руслан Жуков, биолог:- Самки очень грузные, в отличие от самцов, и летают плохо. Откладывая яйца, становятся легче. А так скапливаются возле дерева и летят на свет. Как в данном случае - вот свет, прилетела и отложила яйца.Это прошлогоднее осеннее фото. Самки шелкопряда только вышли из куколок. Бабочки не питаются. Их главная цель - вывести потомство.1 самка откладывает до 500 яиц Поэтому бороться с шелкопрядом важно на самых ранних стадиях. И бороться комплексно - замечает биолог - и работникам лесных хозяйств, и садоводам-огородникам.На личных участках весной необходимо осмотреть все насаждения, заборы и фасады домов.Руслан Жуков, биолог:- Вот так соскабливается ножом, на бумагу - в пакет, и сжигается. Кладки ликвидируются с помощью обычного ножа и бумаги. Срезаются так, переносятся на бумагу. Их перемещают в пакет, завязывается, и лучше всего сжечь.Эти пока пушистики-паиньки сидят тесной кучкой и ничего не трогают. Непарный шелкопряд - лидер среди всех насекомых вредителей.Руслан Жуков, биолог:- Это маленькие гусеницы, несколько миллиметров. Они сильно опушены и переносятся ветрами. Их волоски ядовиты, если попадут на кожу - вызовут раздражение...Поэтому у них так мало врагов.Иволги, кукушки и некоторые виды дроздов - истребители шелкопряда среди птиц. Наездники, мухи тахины, лесные муравьи - среди насекомых. В борьбе с уже подросшими гусеницами пригодятся специальные ловчие пояса.Руслан Жуков, биолог:- Взять плотную бумагу, клей, с помощью которого ловят мышей...привязать к дереву. Гусеницы будут залезать и погибать.В парках Владимира ситуация одна, а за городом - совсем другая.Это свежие кадры из леса в Судогодском районе, и в Лунёве под Владимиром. Поражение деревьев достаточно обширное. По 3-4 кладки на каждом дереве. Нашествие в разгаре.Татьяна Воронцова, Андрей Беляков "Вести-Владимир".