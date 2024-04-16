Смотрите в дайджесте:– Во Владимирской области дети стали болеть ОРВИ больше, а взрослые меньше– В Камешково заканчивают реконструкцию моста через железную дорогу– МКУ

Смотрите в дайджесте:– Во Владимирской области дети стали болеть ОРВИ больше, а взрослые меньше– В Камешково заканчивают реконструкцию моста через железную дорогу– МКУ «Благоустройство» возглавил депутат горсовета Андрей Степанов– На улице Мира вырубят около 40 больных деревьев