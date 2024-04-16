Смотрите в дайджесте:– Во Владимирской области дети стали болеть ОРВИ больше, а взрослые меньше– В Камешково заканчивают реконструкцию моста через железную дорогу– МКУ
<a href="https://33live.ru/novosti/16-04-2024-dajdzhest-obshhestvo-16042024.html" target="_blank">Дайджест (общество) 16.04.2024</a> - Смотрите в дайджесте:– Во Владимирской области дети стали болеть ОРВИ больше, а взрослые меньше– В Камешково заканчивают реконструкцию моста через железную дорогу– МКУ
[url=https://33live.ru/novosti/16-04-2024-dajdzhest-obshhestvo-16042024.html]Дайджест (общество) 16.04.2024[/url] - Смотрите в дайджесте:– Во Владимирской области дети стали болеть ОРВИ больше, а взрослые меньше– В Камешково заканчивают реконструкцию моста через железную дорогу– МКУ