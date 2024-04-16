В период с 22 по 24 апреля в Пскове пройдет всероссийский форум Российские цифровые технологии в образовании (РЦТО-2024).

В период с 22 по 24 апреля в Пскове пройдет всероссийский форум Российские цифровые технологии в образовании (РЦТО-2024). Об этом Вечерней Москве сообщили в пресс-службе организации.— Мероприятие состоится на базе нескольких площадок в городе Пскове, пленарное заседание и секции пройдут в актовом зале правительства Псковской области, — говорится в сообщении.Ожидается, что мероприятие состоится в очном и смешанном форматах. Среди целей проведения форума числится содействие в развитии российских цифровых технологий в образовании для обеспечения лидерства России в IT-сфере.Принять участие в форуме смогут педагоги, а также представители органов исполнительной власти, ИТ-отрасли, центров цифровой трансформации. Среди прочего в период проведения форума состоится выставка высокотехнологических разработок, а также программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов для сферы образования.В свою очередь заммэра Наталья Сергунина сообщила, что студенты последних курсов и выпускники вузов, желающие построить карьеру в сфере информационных технологий, могут подать заявку на стажировку в столичном правительстве.