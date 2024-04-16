В регионе выявили 79 новых случае заболевания ковидом.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, на прошлой неделе во Владимирской области зарегистрировано 79 случаев заражения COVID-19, что на 4,8% меньше, чем предыдущей неделе.Лидируют по числу заражений Владимир и Ковровский район с 24 и 10 случаями соответственно. Также зафиксированы случаи в Гусь-Хрустальном и Муромском районах (по 7), в Александровском и Камешковском районах (по 6), в Меленковском и Суздальском районах (по 4), в Юрьев-Польском районе (3), в Петушинском и Радужном (по 2), а также в Собинском, Судогодском, Селивановском, Вязниковском и Киржачском районах (по 1).