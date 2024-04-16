Пенсионерка из Камешково Людмила Столаева попала на ТНТ в шоу-программу «Лига городов». Команда называется «Это Люда говорит», их наставником стал известный комик Тимур Батрутдинов. О том,

Пенсионерка из Камешково Людмила Столаева попала на ТНТ в шоу-программу «Лига городов». Команда называется «Это Люда говорит», их наставником стал известный комик Тимур Батрутдинов. О том, как Людмила в свои 64 года нашла новое увлечение и попала в КВН, рассказала министр соцзащиты Владимирской области Любовь Кукушкина в своих соцсетях. У Людмилы есть взрослые дети –