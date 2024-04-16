Депутаты Заксобрания рассмотрят проект реформы местного самоуправления Владимирской области 23 апреля. Об этом рассказала Ольга Хохлова. Речь идет о пакете региональных законов, которые

Депутаты Заксобрания рассмотрят проект реформы местного самоуправления Владимирской области 23 апреля. Об этом рассказала Ольга Хохлова. Речь идет о пакете региональных законов, которые позволят преобразовать областные районы в округа. По мнению председателя регионального парламента, эта реформа позволит улучшить качество жизни населения. Ольга Хохлова, председатель Заксобрания области Ну я думаю, что первый закон мы примем 23-го.