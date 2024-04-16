Первая жертва паводка: во Владимирской области УАЗ утонул в озере Линюха Первая жертва паводка....

"Первая жертва паводка": во Владимирской области УАЗ утонул в озере ЛинюхаПервая жертва паводка. Сотрудники Муромской спасательной станции не смогли спасти автомобиль. УАЗ утонул в озере Линюха, - недалеко от села Благовещенское.Всё из-за банальной невнимательности - во время паводка даже хорошо знакомые дороги могут представлять угрозу, если не заметить свежую промоину, - предупреждают спасатели. Водителю и пассажирам повезло - они не пострадали.