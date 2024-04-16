Прокурор Владимирской области Иван Грибов проведет личный приём граждан в городе Александрове 16...

Прокурор Владимирской области Иван Грибов проведет личный приём граждан в городе Александрове16 апреля 2024 года с 10-30 прокурор Владимирской области Иван Владимирович Грибов будет вести личный прием граждан в городе Александрове. Об этом проинформировали в пресс-службе областной прокуратуры.Приём пройдет в здании Александровской городской прокуратуры по адресу: г. Александров, ул. Гусева, 2.Предварительная запись производится по телефону: 8(49244) 2-13-03, 8-930-030-49-46.Фото: УФССП по Владимирской области