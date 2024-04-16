Ремонтные работы на мосту через железную дорогу в Камешково вышла на финишную прямую Работы...

Ремонтные работы на мосту через железную дорогу в Камешково вышла на финишную прямуюРаботы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщают в пресс-службе Правительства Владимирской области. На сегодняшний день подрядчик выполнил самые сложные этапы реконструкции.Также оборудованы пешеходные тротуары на мосту и в зоне полосы отвода, установлены ограждения и освещение. В скором времени к мосту будут отремонтированы пешеходные подходы по ул. Коруновой. Открыть движение по мосту планируют в конце мая-начале июня.Путепровод соединяет между собой различные районы Камешково, обеспечивает транспортную доступность из Владимира. Здесь проходят основные муниципальные и межмуниципальные маршруты общественного транспорта, связывающие поселки и деревни с районным центром.Фото: Правительство Владимирской области