Смотрите Вести в 9.00: регион готовится к нашествию непарного шелкопряда
Поджигатель в СИЗО
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Смотрите "Вести" в 9.00: регион готовится к нашествию непарного шелкопряда
Поджигатель в СИЗО
- За поджог здания областного правительства мошенники обещали списать долги. 24-летнему владимирскому взрывателю вынесли меру пресечения.
Прожоры-вредители
- Он садоводам и растениям - не пара! Регион готовится к нашествию непарного шелкопряда. В чем особенность вида?
Абилимпикс
- И соревнования безграничных возможностей. В регионе стартовал десятый чемпионат по профмастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ.