Смотрите Вести в 9.00: регион готовится к нашествию непарного шелкопряда Поджигатель в СИЗО -...

Смотрите "Вести" в 9.00: регион готовится к нашествию непарного шелкопрядаПоджигатель в СИЗО- За поджог здания областного правительства мошенники обещали списать долги. 24-летнему владимирскому взрывателю вынесли меру пресечения.Прожоры-вредители- Он садоводам и растениям - не пара! Регион готовится к нашествию непарного шелкопряда. В чем особенность вида?Абилимпикс- И соревнования безграничных возможностей. В регионе стартовал десятый чемпионат по профмастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ.