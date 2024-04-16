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<a href="https://33live.ru/novosti/16-04-2024-stali-izvestny-novye-adresa-peredvizhnyx-kamer-na-dorogax-vladimirskoj-oblasti.html" target="_blank">Стали известны новые адреса передвижных камер на дорогах Владимирской области</a> - Передвижные комплексы фотовидеофиксации на неделю сменили адреса. Как сообщили в пресс-службе Владупрадора, камеры будут находиться на новых местах с 15 по 21 марта. Адреса следующие: – а/д