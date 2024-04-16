Суздаль собрал лучших бодибилдеров страны Сильнейшие и красивейшие. Суздаль вновь собрал лучших...

Суздаль собрал лучших бодибилдеров страныСильнейшие и красивейшие. Суздаль вновь собрал лучших бодибилдеров страны — на этот раз в туристический комплекс Арт-отель «Николаевский Посад» побороться за звание чемпионов приехали спортсмены из регионов ЦФО. Как это было — расскажем в нашем репортаже.Классический и пляжный, фит-модель, велнес, фитнес-бикини — в программе этого турнира 25 соревновательных категорий бодибилдинга.Чемпионат и Первенство ЦФО собрали в Суздале более сотни мускулистых спортсменов. Настоящих мастеров и мастериц в игре...мышцами."Лучшие из лучших на сцене! Поворот направо..."Участницы принимают эффектные позы, широко улыбаются залу. В этом виде спорта главное — произвести впечатление. Блеснуть. На этом турнире Екатерине Безруковой это удалось дважды. Девушка взяла сразу две категории.Екатерина Безрукова, чемпионка ЦФО в категории «Фитнес-модель», абсолютная чемпионка в категории «Фитнес-бикини»:- Нужно делать все, что говорит тренер. И не кушать вкусняшки.Традиционно, среди сильнейших и рельефнейших наши, владимирские атлеты. Региональная Федерация ежегодно усиливается новичками. Но основной груз ответственности, конечно, лежит на широких плечах опытных атлетов. Таких, как Руслан Шестоперстов — у него первое место в категории до 90 килограммов, и Артём Голубев — абсолютный чемпион этих соревнований.Артём Голубев, бодибилдер, абсолютный чемпион ЦФО:- Через две недели у нас чемпионат России, где мы уже становились трижды вице-чемпионами. И в этом году планируем забрать первое место.Владимирская область впервые принимает чемпионат ЦФО по бодибилдингу. Традиционно, лучших объединяет Суздаль, - туристический комплекс Арт-отель «Николаевский Посад».Алексей Родионов, президент Федерации бодибилдинга и фитнеса Владимирской области:- Все судьи, которые приезжают, а они приезжают регулярно, - оценивают именно эту домашнюю атмосферу, где очень удобная локация, с точки зрения проживания, проведения мероприятия данного, гримерка... шикарная гримерка.Александр Вишневский, президент Федерации бодибилдинга России:- Если не получилось победить на этих соревнованиях, главное — идти к своей цели, делать форму, и успех обязательно будет. Не отступать и не сдаваться.Расслабляться действительно некогда. Череда грядущих межрегиональных турниров станет мощной подготовкой для наших владимирских атлетов к чемпионату мира. Он пройдет этой осенью в Иране.Кристина Иванова, Александр Семенов и Илья Любимов "Вести-Владимир".