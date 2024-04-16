В воскресенье, 14 апреля, в Суздальском районе случилось смертельное ДТП.

В воскресенье, 14 апреля, в Суздальском районе случилось смертельное ДТП. Об этом рассказали наши коллеги из региональных СМИ.Трагедия произошла в районе 11.30 на автотрассе «Владимир – Гнездилово – Туртино – Старый Двор». Машина «Богдан», за рулём которой сидел мужчина 1978 года рождения, съехала с дороги и перевернулась. Установлено, что автовладелец не справился с управлением.Во время ДТП водитель «Богдана» получил тяжёлые травмы и умер на месте. Его пассажирку отвезли в больницу.