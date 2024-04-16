ВСМЗ приглашает гостей познакомиться с искусством «гудения», то есть с теми народными инструментами, которые звучали у древних славян. Гусли, рожки, свирели и жалейки – звуки, непривычные

ВСМЗ приглашает гостей познакомиться с искусством «гудения», то есть с теми народными инструментами, которые звучали у древних славян. Гусли, рожки, свирели и жалейки – звуки, непривычные современному человеку, можно будет услышать на концерте в Суздале. Знакомство со старинными мелодиями состоится 29 апреля в Спасо-Евфимиевом монастыре Суздаля в рамках проекта «Музыкальные истории». Для слушателей выступит известный