С 15 апреля муниципальное казенное учреждение «Благоустройство» возглавляет Степанов Андрей Викторович, сообщили в мэрии. Андрей Степанов родился во Владимире 18 апреля 1987 года. Учился в

С 15 апреля муниципальное казенное учреждение «Благоустройство» возглавляет Степанов Андрей Викторович, сообщили в мэрии. Андрей Степанов родился во Владимире 18 апреля 1987 года. Учился в школе №15, а высшее образование получил в Московском открытом институте по направлению “менеджмент”. Андрей Степанов – депутат Совета народных депутатов города Владимира, член фракции “ЕДИНАЯ РОССИЯ”. Также на сайте мэрии