Об этом сообщила Ольга Хохлова, председатель Законодательного собрания региона.

Во Владимире могут законно прописать условия приёма подростков на работу. Об этом сообщила Ольга Хохлова, председатель Законодательного собрания региона.С инициативой внести изменения в закон о студотрядах выступили Оксана и Илья. Они активно выступают за права обучающихся.«Мы в своё время приняли закон региональный о создании студенческих отрядов, и они предлагают дополнить этот закон действительно конкретными направлениями, конкретной поддержкой ребят, которые будут трудиться в студенческих отрядах», – рассказала Ольга Хохлова.Предложение будет рассмотрено уже новым созывом Молодёжной думы, и если она найдёт отклик у молодого поколения, то будут подключены и депутаты, и представители Правительства Владимирской области.