40 деревьев вырубят в сквере за торговым центром “Эра-2000”, сообщили в мэрии. Там установлен очаг заболевания ясеневой изумрудной златкой. Ясени и клены ясенелистные уже практически

40 деревьев вырубят в сквере за торговым центром “Эра-2000”, сообщили в мэрии. Там установлен очаг заболевания ясеневой изумрудной златкой. Ясени и клены ясенелистные уже практически погибли. Как объяснила главный садовник города Ирина Кузьменко, больные деревья за ТЦ “Эра-2000” придется вырубить, иначе сухие стволы могут стать опасными в непогоду. Городская комиссия по охране зеленых насаждений уже