В минувшие выходные в столице 33-го региона прошли состязания по рукопашному бою среди юношей и девушек 12-17 лет.

В минувшие выходные в столице 33-го региона прошли состязания по рукопашному бою среди юношей и девушек 12-17 лет. Об этом рассказала пресс-служба горадминистрации.Соревнования были посвящены памяти Героев России Алексея Курганова и Ильи Пяткина, которые погибли во время специальной военной операции.Мероприятие собрало свыше 200 юных бойцов из Владимирской, Нижегородской, Ивановской, Рязанской и Московской областей. Имена победителей турнира можно узнать на официальном .