Владимирские спасатели освободили опухший палец 13-летнего мальчика от кольца. За помощью обратилась мама ребенка, рассказали в пресс-службе поисково-спасательного отряда областной

Владимирские спасатели освободили опухший палец 13-летнего мальчика от кольца. За помощью обратилась мама ребенка, рассказали в пресс-службе поисково-спасательного отряда областной столицы. Палец отек после того, как мальчик начал носить кольцо. Спасатели согласились помочь и мама с сыном приехали в отряд. Ребенок держался молодцом. Из поста поисково-спасательного отряда Маме с сыном пришлось приехать к нам в отряд.