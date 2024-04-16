Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Во Владимире выпущен календарь с земляками-участниками специальной военной операции на Украине. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.«Каждая страница – биография бойца, чей героизм был отмечен государственными наградами», – пишут представители мэрии.Выпущен календарь благодаря фонду «Защитники Отечества». Поддержку также оказали местные предприниматели.Первые экземпляры были вручены в вузах, колледжах и школах. В следующие года проект будет продолжен. Каждый муниципалитет разработает свой индивидуальный календарь с теми участниками СВО, которые проживают в определённом районе.