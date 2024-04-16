Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» за март нашли 37 пропавших без вести. Из них 33 человека (включая 12 детей) найдены живыми, 4 (включая одного ребенка) – мертвыми. Двоих все еще ищут. Всего

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» за март нашли 37 пропавших без вести. Из них 33 человека (включая 12 детей) найдены живыми, 4 (включая одного ребенка) – мертвыми. Двоих все еще ищут. Всего за этот год в регионе пропадал 101 человек (из них 25 – дети). Большинство терялись в городах (87 пропавших в городе, 14 – в природной