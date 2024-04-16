Житель Александровского района, сбивший насмерть несовершеннолетнего на пешеходном переходе,...

Житель Александровского района, сбивший насмерть несовершеннолетнего на пешеходном переходе, отправится в колонию-поселениеЛенинским районным судом вынесен приговор в отношении жителя Александровского района.Судом установлено, что 29 сентября 2023 года мужчина ехал на своем автомобиле по Р-132 «Золотое Кольцо» в районе дома № 121 по ул. Ноябрьской в микрорайоне Юрьевец областного центра со скоростью около 70 км/ч, превышающей разрешенную в населенных пунктах.Впереди него в попутном с ним направлении по правой полосе ехал «КАМАЗ», водитель которого снизил скорость и стал останавливаться перед нерегулируемым пешеходным переходом, уступая дорогу несовершеннолетнему пешеходу."В сложившейся дорожной ситуации осужденный проигнорировал факт остановки в крайней правой полосе перед нерегулируемым пешеходным переходом попутного транспортного средства, не принял мер к остановке управляемого им автомобиля, не уступил дорогу пешеходу и совершил наезд него", - рассказывают в пресс-службе областной прокуратуры.Подросток умер 12 октября 2023 в больнице от тяжелой открытой черепно-мозговой травмы.Виновному назначено 1,5 года колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года.Приговор в законную силу не вступил.Фото: freepik.com