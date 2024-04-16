Владимирцев приглашают присоединиться к традиционной Всероссийской акции «Библионочь-2024», которая пройдёт в ближайшую субботу, 20 апреля.
Владимирцев приглашают присоединиться к традиционной Всероссийской акции «Библионочь-2024», которая пройдёт в ближайшую субботу, 20 апреля. Об этом рассказала мэрии.
В текущем году мероприятие пройдёт под девизом «Читаем всей семьёй». Так, сотрудники библиотеки на Суздальском проспекте подготовили программу, которая будет интересная для посетителей всех возрастов.
В стенах учреждения представят театральную постановку по произведению Г. Остера «Вредные советы» и спектакль «Рукописи не горят». Также в библиотеке состоятся литературные игры и музыкальная программа, посвящённая 225-летию поэта Александра Сергеевича Пушкина.