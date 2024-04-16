Владимирцев приглашают присоединиться к традиционной Всероссийской акции «Библионочь-2024», которая пройдёт в ближайшую субботу, 20 апреля.

Владимирцев приглашают присоединиться к традиционной Всероссийской акции «Библионочь-2024», которая пройдёт в ближайшую субботу, 20 апреля. Об этом рассказала мэрии.В текущем году мероприятие пройдёт под девизом «Читаем всей семьёй». Так, сотрудники библиотеки на Суздальском проспекте подготовили программу, которая будет интересная для посетителей всех возрастов.В стенах учреждения представят театральную постановку по произведению Г. Остера «Вредные советы» и спектакль «Рукописи не горят». Также в библиотеке состоятся литературные игры и музыкальная программа, посвящённая 225-летию поэта Александра Сергеевича Пушкина.