Жителей Владимирской области предупреждают о фейковом приложении Сбер: Онлайн Банк Фейковое...

Жителей Владимирской области предупреждают о фейковом приложении "Сбер: Онлайн Банк"Фейковое приложение Сбербанка под названием "Сбер: Онлайн Банк" появилось в App Store, сообщает информационное агентство ТАСС. В кредитной организации подтвердили этот факт.Приложение с названием "Сбер: Онлайн Банк" появилось в магазине приложений для устройств Apple. Программа выполнена в стилистике банка с его логотипом. Разработчиком значится компания Cao Tan Thang Steel company LTD.В кол-центре Сбербанка подтвердили, что приложение является мошенническим, а его скачивание может привести к потере личных данных.Фото: freepik.com