Жителей Владимирской области предупреждают о фейковом приложении Сбер: Онлайн Банк
Фейковое...
Жителей Владимирской области предупреждают о фейковом приложении "Сбер: Онлайн Банк"
Фейковое приложение Сбербанка под названием "Сбер: Онлайн Банк" появилось в App Store, сообщает информационное агентство ТАСС. В кредитной организации подтвердили этот факт.
Приложение с названием "Сбер: Онлайн Банк" появилось в магазине приложений для устройств Apple. Программа выполнена в стилистике банка с его логотипом. Разработчиком значится компания Cao Tan Thang Steel company LTD.
В кол-центре Сбербанка подтвердили, что приложение является мошенническим, а его скачивание может привести к потере личных данных.
Фото: freepik.com