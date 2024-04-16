По обвинению в незаконных приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере перед судом предстанет 26-летний житель Гороховецкого района.

По обвинению в незаконных приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере перед судом предстанет 26-летний житель Гороховецкого района. Об этом рассказала УМВД России по региону.Отмечается, что молодой человек ранее был судим за подобное преступление. В марте текущего года его задержали стражи порядка и при обыске нашли свёрток с 1,11 гр. запрещённого зелья.В настоящее время уголовное дело в отношении гражданина передано в суд.