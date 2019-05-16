Американские ученые раскрыли тайну того, что именно способствует высокому уровню заболеваний и смертности от вирусов в зимнее время года. И какие меры необходимо предпринять, чтобы сохранить себе и своим близким жизнь.

Американскиеученые раскрыли тайну того, что именно способствует высокому уровню заболеванийи смертности от вирусов в зимнее время года. И какие меры необходимопредпринять, чтобы сохранить себе и своим близким жизнь.Согласнорезультатам последних исследований, опубликованных на сайте YaleNews, командаученых из Йельского университета США заявила, что не так страшна холоднаятемпература зимой, как уровень влажности воздуха. Это было доказано врезультате эксперимента, проведенного над группой модифицированных мышей. Онипоместили животных в камеры с одинаковой температурой, но разными показателямивлажности, после чего грызунов заразили вирусом гриппа А.Удивительно,но именно низкая влажность способствовала стремительной атаке вируса на живойорганизм. Как показали исследования, при пониженной влажности заметно снижаетсяэффективность, с которой реснички на поверхности клеток дыхательных путейудерживают вирусы от попадания в организм и удаляют их со слизистой. Помимоэтого, снижается способность клеток в легких восстанавливать повреждения,вызванные атакой вируса. Ученые также отметили, что в таких условиях врожденнаяимунная система человеака перестает сопротивляться болезни в нужной мере:снижается уровень выработки интерферонов и нарушается работа сигнальныхсоединений, предупреждающих соседние клетки об опасном вирусе.Руководительисследовательской команды Акико Ивасаки также отметил, что в местах, гдеуровень влажности падал, всегда наблюдался скачок в количестве зараженныхгриппом людей и умерших от вируса. Поэтому, по словам ученых, чтобы максимальнообезопасить себя в зимнее время года и, в случае заражения, облегчить симптомыгриппа, необходимо поддерживать достаточный уровень влаги в помещениях припомощи увлажнителей воздуха.