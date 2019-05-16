Об обучении, задачах и службе сотрудников полка полиции (по охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий) ГУ МВД России по Московской области, а также о многом другом - в свежем номере газеты «Щит и меч».

10 лет в авангардеЭто подразделение ещё недавно официально носило красивое и точное название, которое в переводе с французского означает «передовой», «выставляемый на первом плане». Сейчас его именуют проще - полк полиции (по охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий) ГУ МВД России по Московской области. Но выполняемые задачи остались такими же сложными, как раньше. Сегодня, когда формирование отметило круглую дату, мы решили: самое время заглянуть в гости - на базу полка в город Долгопрудный… Туда, где учатся, тренируются и дислоцируются рыцари ХХI века.«Спасибо братцы, хорошо сыграли»Генерал-майор внутренней службы в отставке Алексей Митрофанович Зазулин воевал в Великую Отечественную и в войне с милитаристской Японией. Ему довелось принимать участие в Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945-го и в Параде Победы в Харбине 16 сентября того же года.В эти майские дни, когда страна вспоминает военное лихолетье, ветеран рассказал о том, как служил наводчиком расчёта легендарной «Катюши», почему по инструкции требовалось накидывать на этот гвардейский миномёт чехол и ради кого однажды они с боевыми товарищами отошли от строгого правила.Логинов, а не Букин!Нередко актёры становятся заложниками одной роли. Так произошло и с гостем редакции. Ещё недавно люди, встречавшие его, восклицали: «О, Букин!» И спрашивали: «Гена, а где Даша?» В родном для артиста Екатеринбурге отцу шумного семейства из сериала «Счастливы вместе» даже установили памятник. Но при знакомстве актёр театра и кино Виктор Логинов поразил нас отличием от своего знаменитого персонажа - сдержанностью, интеллигентностью, здравомыслием и действительно хорошим чувством юмора.Эти и другие материалы читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 18, а также на интернет-странице издания.